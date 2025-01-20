Бюрократия не даёт защитить российские НПЗ от украинских дронов
Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы России зачастую наносят ущерб, потому что, хотя возможность защиты объектов от террора существует, но не воплощается из-за ряда бюрократических сложностей.
Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По поводу горения нефтебаз, мой друг, живущий в Крыму, там целый консорциум изобретателей, строителей геокуполов, они предложили накрывать сетчатыми куполами любые объекты нефтепереработки. Вот эти баки с хранилищем.
Причем пересчитали, что стоимость купола будет 1/10 от содержимого сырой нефти, самое дешевое взяли. Возводится за сутки. Прямо в кузове машины стоит станок, который штампует и нумерует детали. И вот они собираются, вот эти огромные купола», – сказал Стешшин.
Он пожаловался, что даже с привлечением СМИ воплотить этот проект не удалось.
«Я понимаю, отчасти. С некоторыми нефтеперерабатывающими заводами доходили до стадии конкретного обсуждения. Первый вопрос – МЧС: а чем это вы пожароопасные конструкции решили накрыть? Не будет ли это препятствовать тушению? Второе – страховые компании: А что это вы такое приделали к застрахованному заводу?
Мы живем по нормам мирного времени до сих пор. Это делает невозможным по-настоящему защищаться. А кроме куполов есть аэростаты воздушного заграждения, известные ещё с Первой мировой войны. Много есть способов», – сетовал военкор.
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