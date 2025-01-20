Бюрократия не даёт защитить российские НПЗ от украинских дронов

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Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы России зачастую наносят ущерб, потому что, хотя возможность защиты объектов от террора существует, но не воплощается из-за ряда бюрократических сложностей.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу горения нефтебаз, мой друг, живущий в Крыму, там целый консорциум изобретателей, строителей геокуполов, они предложили накрывать сетчатыми куполами любые объекты нефтепереработки. Вот эти баки с хранилищем. Причем пересчитали, что стоимость купола будет 1/10 от содержимого сырой нефти, самое дешевое взяли. Возводится за сутки. Прямо в кузове машины стоит станок, который штампует и нумерует детали. И вот они собираются, вот эти огромные купола», – сказал Стешшин.

Он пожаловался, что даже с привлечением СМИ воплотить этот проект не удалось.