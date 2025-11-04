«Будет только хуже и хуже»: украинцам нарисовали перспективу на 10 лет и просят очнуться

Игорь Шкапа.  
04.11.2025 19:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 933
 
Бардак, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украинское общество не осознает, что дальше дела в стране будут только ухудшаться.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политаналитик и юрист Геннадий Дубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Развитые экономики Европейского Союза типа ФРГ говорят, что, друзья, плюшки закончились, необходимо затягивать туже пояса, и социальное государство остаётся где-нибудь в прекрасном прошлом у ваших родителей, бабушек и дедушек. Вот этого всего наше общество не слышит и не до конца осознаёт вообще, что у нас впереди.

У нас и так время сейчас, мягко говоря, трагичное, неприятное, связанное с гибелью людей, с агрессивной войной, которая ведётся у нас на территории. Но дальше будет ещё в кавычках веселее, сложнее, голоднее. И хоть апостол Павел встанет во главе украинского государства, на горизонте лет 10 какого-то серьёзного экономического рывка, бума не будет», – предупреждает укро-эксперт.

Именно по этой причине он считает утопичными мечты о членстве Украины в ЕС и опасается появления в Евросоюзе «коллективного Орбана».

