Наивно полагать, что именно в этот раз американские санкции вынудят Россию отказаться от того, за что она сражается уже несколько лет, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на канале «Deep Dive», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно вернуться к июню 2024 г. или к декабрю 2021 или к «Стамбулу» в 2022 г., и каждый раз было почти одно и то же, просто условия [для Украины] ухудшаются с течением времени, но суть остаётся прежней. Коренные причины – демилитаризация, денацификация, никакого НАТО – вот, что они говорят во всех этих случаях. Какая логика может быть в заявлениях Трампа – «просто остановитесь на текущей линии»? Просто все идите домой, забудьте о коренных причинах. Зеленский, забудь о границах 1991 года. Просто остановитесь. И ладно, что он этого хочет, каждый может хотеть чего угодно, но эти предпочтения должны соответствовать физической реальности», – недоумевал Дэвис.

Он допустил, что это может быть принятием желаемого за действительное.