Будет по 500 «шахедов» за день: в Киеве анонсируют мрачные времена для Украины

Россия в ближайшей перспективе серьезно нарастить количество выпускаемых по Украине дронов.

Об в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока у нас были «планы Лугано», 700 миллиардов, потом еще один «Лугано», а потом еще куча планов, россияне в Елабуге заложили этот большой завод, который централизованно делает им тысячи, десятки тысяч этих «шахедов», потому что если они уже запускают их 300 вместе с другими моделями, то это значит, что они подошли к тому, что уже будут делать – где 300, там и 500, где 500, там и 1000, а это вопрос масштабирования.

И в этой логике они, несмотря на то, что вели с Украиной переговоры, как мы помним, и в Стамбуле, и в октябре, и в октябре 22 года, когда после Харькова потом Херсоном дело закончилось, и у Украины, оказалось, идут дела на коне.

И они искали посредников, через которых можно было договориться с нами и с Западом по поводу того, как заключить перемирие, но, тем не менее, параллельно они разворачивали эти все производства, несмотря на то, что это все дает долговременный эффект, через несколько лет только начинает разворачиваться, начинает работать этот масштаб», – заявил Романенко.