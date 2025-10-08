«Будем убивать солдат НАТО на Украине всеми доступными средствами» – депутат Госдумы
Россия не даст своего согласия на присутствие натовских войск на Украине, и будет уничтожать их так же, как уничтожает ВСУ.
Об этом в эфире радио «Bercoff» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда говорят, что агрессия России не была спровоцирована – это ложь. Она была спровоцирована расширением НАТО.
Когда говорят, что хотят сохранить мир с европейскими солдатами на земле – это ложь. Невозможно сохранять мир без согласия второй стороны, участвующей в войне.
А Россия никогда не даст своего согласия на присутствие французов, британцев, поляков, или кого-то ещё. И для нас присутствие иностранных наёмников на украинской земле говорит о том, что НАТО ведёт войну против нас.
Поэтому мы будем убивать их артиллерией и любыми другими средствами, как сегодня уничтожаем украинскую армию», – сказал Толстой.
«Мы не ведём войну за территории. Будь это так, мы бы поступили, как американцы в Ираке, просто сравняв с землёй десятки километров. У России тоже есть технические средства для этого, но мы хотим демилитаризации Украины, а не милитаризации с помощью европейского оружия и солдат», – подытожил он.
