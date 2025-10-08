«Будем убивать солдат НАТО на Украине всеми доступными средствами» – депутат Госдумы

Максим Столяров.  
08.10.2025 19:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 616
 
Россия не даст своего согласия на присутствие натовских войск на Украине, и будет уничтожать их так же, как уничтожает ВСУ.

Об этом в эфире радио «Bercoff» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда говорят, что агрессия России не была спровоцирована – это ложь. Она была спровоцирована расширением НАТО.

Когда говорят, что хотят сохранить мир с европейскими солдатами на земле – это ложь. Невозможно сохранять мир без согласия второй стороны, участвующей в войне.

А Россия никогда не даст своего согласия на присутствие французов, британцев, поляков, или кого-то ещё. И для нас присутствие иностранных наёмников на украинской земле говорит о том, что НАТО ведёт войну против нас.

Поэтому мы будем убивать их артиллерией и любыми другими средствами, как сегодня уничтожаем украинскую армию», – сказал Толстой.

«Мы не ведём войну за территории. Будь это так, мы бы поступили, как американцы в Ираке, просто сравняв с землёй десятки километров. У России тоже есть технические средства для этого, но мы хотим демилитаризации Украины, а не милитаризации с помощью европейского оружия и солдат», – подытожил он.

