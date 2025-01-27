«Будем как Веймарская республика» – в Киеве заранее намерены растоптать перемирие, «выжав максимум» из него
Любое перемирие украинцы должны воспринимать как временную передышку, которая через несколько лет разразится новой войной.
Об этом заявил активный в прошлом участник майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мир входит в затяжную ситуацию… скажем так, мировая война неизбежна. Украина не сможет насладиться никаким перемирием достаточно долго, наше поколение будешь жить в ситуации войны, мы умрем в ситуации войны. Даже думать не смейте, что вы доживёте до мира.
Поэтому понятно, что к перемирию надо относиться как к временному, а это резко меняет его статус. То есть даже вступив в какой-то компромисс, мы можем быть уверены, что этот компромисс обессмыслится через год», – рассуждал Дацюк.
Укро-философ подчеркнул, что можно будет лучше подготовиться к войне, и после этого наплевать на любые соглашения.
«То есть, как Ленин с Брестским миром, и он обессмыслился буквально через год. Или как Веймарская республика, которой навязали такие договоренности, которые резко ограничили ей флот и армию, но они, даже используя эти договоренности, сумели сохранить производство гражданских самолетов, которые можно было быстро перепрофилировать в бомбардировщики и истребительную авиацию.
И выжимали из этих договоренностей максимум», – подытожил он.
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