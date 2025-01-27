«Будем как Веймарская республика» – в Киеве заранее намерены растоптать перемирие, «выжав максимум» из него

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Любое перемирие украинцы должны воспринимать как временную передышку, которая через несколько лет разразится новой войной.

Об этом заявил активный в прошлом участник майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир входит в затяжную ситуацию… скажем так, мировая война неизбежна. Украина не сможет насладиться никаким перемирием достаточно долго, наше поколение будешь жить в ситуации войны, мы умрем в ситуации войны. Даже думать не смейте, что вы доживёте до мира. Поэтому понятно, что к перемирию надо относиться как к временному, а это резко меняет его статус. То есть даже вступив в какой-то компромисс, мы можем быть уверены, что этот компромисс обессмыслится через год», – рассуждал Дацюк.

Укро-философ подчеркнул, что можно будет лучше подготовиться к войне, и после этого наплевать на любые соглашения.