«Будем как Веймарская республика» – в Киеве заранее намерены растоптать перемирие, «выжав максимум» из него

Вадим Москаленко.  
27.01.2025 17:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Любое перемирие украинцы должны воспринимать как временную передышку, которая через несколько лет разразится новой войной.

Об этом заявил активный в прошлом участник майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Любое перемирие украинцы должны воспринимать как временную передышку, которая через несколько лет разразится новой...

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«Мир входит в затяжную ситуацию… скажем так, мировая война неизбежна. Украина не сможет насладиться никаким перемирием достаточно долго, наше поколение будешь жить в ситуации войны, мы умрем в ситуации войны. Даже думать не смейте, что вы доживёте до мира.

Поэтому понятно, что к перемирию надо относиться как к временному, а это резко меняет его статус. То есть даже вступив в какой-то компромисс, мы можем быть уверены, что этот компромисс обессмыслится через год», – рассуждал Дацюк.

Укро-философ подчеркнул, что можно будет лучше подготовиться к войне, и после этого наплевать на любые соглашения.

«То есть, как Ленин с Брестским миром, и он обессмыслился буквально через год. Или как Веймарская республика, которой навязали такие договоренности, которые резко ограничили ей флот и армию, но они, даже используя эти договоренности, сумели сохранить производство гражданских самолетов, которые можно было быстро перепрофилировать в бомбардировщики и истребительную авиацию.

И выжимали из этих договоренностей максимум», – подытожил он.

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