Буданов и Малюк конкурируют по терактам не территории России
Вероятней всего подрывы железнодорожных мостов в России 1 июня были произведены, чтобы отвлечь внимание российских спецслужб от готовящейся атаки на аэродромы стратегической авиации.
Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я придерживаюсь мнения, что подрыв мостов был направлен на то, чтобы военная контрразведка на время отвлеклась на эту непосредственную задачу, начала рассылать депеши на места о проверке железнодорожного полотна и опросе агентуры, чтобы диверсионные акты на железной дороге не продолжились. Таким образом частично уводится внимание российских военных спецслужб от второго готовящегося с временным зазором диверсионного акта. Это, по сути, отвлекающий маневр», – сказал Ширяев.
При этом он допускает, что Кирилл Буланов, чье ГУР занималось подрывом мостов, и Василий Малюк, чья СБУ стоит за атаками на аэродромы, могли лично конкурировать друг с другом.
«Есть у меня и другое предположение, что, может быть, Буданов, будучи очень ревнивым человеком, решил упредить Малюка и на полсуток раньше организовал свою серию террористических актов с тем, чтобы попасть в паблик, в опросы и обратить на себя внимание. Такое тоже возможно», – сказал Ширяев.
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