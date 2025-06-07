Буданов и Малюк конкурируют по терактам не территории России

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Вероятней всего подрывы железнодорожных мостов в России 1 июня были произведены, чтобы отвлечь внимание российских спецслужб от готовящейся атаки на аэродромы стратегической авиации.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я придерживаюсь мнения, что подрыв мостов был направлен на то, чтобы военная контрразведка на время отвлеклась на эту непосредственную задачу, начала рассылать депеши на места о проверке железнодорожного полотна и опросе агентуры, чтобы диверсионные акты на железной дороге не продолжились. Таким образом частично уводится внимание российских военных спецслужб от второго готовящегося с временным зазором диверсионного акта. Это, по сути, отвлекающий маневр», – сказал Ширяев.

При этом он допускает, что Кирилл Буланов, чье ГУР занималось подрывом мостов, и Василий Малюк, чья СБУ стоит за атаками на аэродромы, могли лично конкурировать друг с другом.