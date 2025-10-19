Буданов: «Если русские, белорусы и украинцы воссоединятся – Европе капут! Этого нельзя допустить»
Необходимо в зачатке искоренять любые настроения, что русские, украинцы и белорусы могут объединиться и пойти против тех, кто развязал конфликт на Украине.
Об этом на Киевском экономическом форуме заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Россией в список террористов), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая панели пропагандистка Банковой Наталья Мосейчук спросила, понимают ли европейцы, что, «когда украинцы, белорусы и русские объединяются, то они своими сапогами идут на территорию Европы».
«Это старая теория, жизнеспособна ли она – вопрос открытый. Наша последняя история показывала, что, к сожалению, так. Почему так вцепились в Украину? Согласно этой теории, ничего не выйдет без нас. Пока, как там написано, три славянских страны не объединятся в одно целое, ничего серьёзного сделать не выйдет. …
Осознают ли европейцы, что такая теория как минимум существует, и что она иногда работала раньше? Много кто – да. Вопрос, кто какие делает выводы. Одни начинают говорить – зачем нам помогать, чтобы они в лучшем состоянии туда не дошли. Но это ошибочное мнение, потому что в любом случае это приведёт, согласно этой теории, к разрушению Европы.
А другой вывод простой – сделать всё, чтобы этого не допустить… В нашем случае – это прямая помощь нам. …Это очень болезненная тема, такая теория действительно есть», – вещал Буданов.
«Вы мне автора назвали [Александра Проханова], я другого современника подкину. Недавно Дугин об этом очень основательно высказывался. Что мы же потом помиримся, и все, кто к этому привёл – мы пойдём на них. Они действительно этим живут.
Вопрос, нужно ли это Украине? Очевидно, нет. Если мы все это понимаем, мы должны делать всё, чтобы такие теории не были жизнеспособными, не нужно этого делать. Или произойдёт катастрофа», – тревожился укро-генерал.
