Брюссель не заставит Венгрию отказаться от закупок российских энергоресурсов – Сийярто

Анатолий Лапин.  
15.10.2025 12:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 188
 
Венгрия, Дзен, Политика, Россия, Энергетика


Венгрия продолжит закупать российские энергоресурсы, а требования Евросоюза отказаться от этого – это демонстрация отсутствия здравого смысла.

Об этом в рамках «Российской энергетической недели» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы придерживаемся своего суверенного права выбирать и определять энергобаланс для нашей страны таким образом, чтобы он служил на благо нашей страны, и мы никогда не позволим никому оказывать на нас давление или давление на нас в принятии решения относительно безопасности поставок. На данный момент, учитывая энергобаланс Венгрии, можно говорить о том, что мы в безопасном положении, что касается газа. У нас долгосрочные контракты с «Газпромом». Но, безусловно, мы и закупаем газ и энергоносители из других источников…

Если нас отрежут от поставок российского газа, то оставшаяся инфраструктура не позволит нам обеспечить достаточные поставки энергоносителей в нашу страну. Поэтому на данный момент у нас диверсифицированная система. Но вот сейчас мы сталкиваемся с давлением, и мы можем оказаться в ситуации, где мы будем полностью зависимы. И вот этого мы никогда не допустим», – заявил Сийярто.

По мнению венгерского дипломата, европейские чиновники подменяют понятия, когда называют диверсификацией отказ от закупки газа из России.

«Брюссель хочет, чтобы мы исключили работу одного из двух трубопроводов, они называют это диверсификацией. Как это можно называть диверсификацией? У нас есть два трубопровода. Вы предлагаете оставить один. Как один трубопровод может быть лучше, чем два? Или безопаснее? Это просто скандал. Это совершенно безумно, и это полнейшее отсутствие здравого смысла», – сказал глава МИД Венгрии.

Он назвал Россию надежным партнером, который всегда выполняет обязательства по контракту.

«Мы действительно очень бережно относимся к нашему сотрудничеству с российскими партнерами и коллегами в сфере энергетики. Почему? Именно основываясь на нашем опыте, нас никогда не подводили российские коллеги. Поставки всегда осуществлялись своевременно. Если нам нужно было больше, предоставляли больше. Если нужно было меньше, то меньше. Всегда соблюдались условия контракта. И мой единственный вопрос, чего вдруг нам прерывать эти отношения», – резюмировал Сийярто.

