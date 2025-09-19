Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В начале 2022 Запад ожидал, что под тяжестью санкций Россия экономически встанет на колени, но сел в лужу с такого рода прогнозами.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в ходе проведенной фондом олигарха Виктора Пинчука дискуссии на тему «Россия побеждает или разваливается?» заявил старший научный сотрудник Института Гувера и Стэнфордского университета Нил Фергюсон.

Всецело поддерживающий киевский режим британец, тем не менее, призвал смотреть в лицо реальности, которая далека от того, что рисует антироссийская пропаганда. Он вспоминает, что в 2022 году «мы думали, что экономические санкции поставят на колени российскую экономику».

«WSJ обещал буквально по шкале Рихтера восемь баллов землетрясения. Но этого не вышло. Их оценки оказались совершенно ошибочными. Теперь Соединенные Штаты вообще не помогают Украине. На этой конференции люди, мне кажется, не осознали этой реальности, потому что финансовой помощи нет, она прекратилась, и все, что поступает из США сегодня, должно оплачиваться», – сокрушается Фергюсон.

Это означает, по его мнению, что война стала европейской, а противостоит ЕС вместе с Россией и Китай.

Он признает: война стимулировала российскую экономику «до такой степени, что это, собственно, стало примером для учебников».