Британский спецназ уже на Украине
Западные специалисты напрямую управляют переданными Украине военными системами, находясь при этом за границей. При этом, спецназ, в частности британский, принимает участие в конфликте напрямую.
Об этом в эфире британского телеканала SkyNews заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Американская помощь в программировании целей идет постоянно, так что здесь ничего не меняется. Если бы «Томагавки» использовались Украиной, означало ли бы это присутствие американцев в Украине? Нет, это совсем не так, но русские говорят об этом…
«Патриот» управляется дистанционно. То есть, для работы с ними нужно пройти обучение. Обучение может проводиться в Польше или в любой другой стране, может проводиться в США. Практически все системы, которыми управляют украинцы, управляются дистанционно.
Однако мы должны признать, что, как считается, в Украину прибывает довольно много спецназовцев из западных стран, чтобы помочь украинцам. Мы никогда не подтверждали и не опровергали это, это наша политика. Но, например, Германия случайно раскрыла, что британский спецназ действовал в Украине. И русские сказали: «Да, это доказывает, что они там были». И это действительно так. Конечно они там были.
Было бы странно, если бы они не действовали точно так же, как российские спецназовцы в Украине. Они ищут пути снабжения, источники оружия, и уже несколько раз добивались успеха. Я имею в виду, что они перехватили несколько крупных партий оружия и конвоев, и у них есть успехи, и их собственный спецназ конечно действует в Украине. Это часть войны», – заявил Кларк.
