Британский профессор: Не только Путин, а вся российская элита уверена – Бандерштадт должен быть уничтожен
Бандеровское образование у границ России не имеет права на существование – такой позиции будет придерживаться и преемник Владимира Путина.
Кремль можно вынудить на заморозку, только добившись военных неудач ВС РФ, посетовал профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия будет продолжать эту войну, пока у власти находится Путин, вплоть до 2030-х годов, когда он будет уже очень старым человеком. И, возможно, после того, как его сменит кто-то другой. Потому что российская элита, похоже, считает, что Украина не имеет права на существование как независимое государство. И это глубоко укоренилось в российском мышлении.
Более оптимистичный вариант заключается в том, что если удастся обратить вспять успехи России на поле боя, то Путин может стать более прагматичным и решить, что продолжать эту войну, которая разрушает Россию и в долгосрочной перспективе не приносит ей никакой пользы. Лучше прекратить и, хотя бы заключить какое-то среднесрочное перемирие.
Поэтому, если бы удалось в следующем году каким-то образом обратить вспять успехи России, я думаю, что отношение России изменилось бы.
Но это все равно не решит основную проблему, что Украина обречена жить с потенциально враждебным соседом, который намного больше ее самой», – переживает Кларк за судьбу Бандештадта.
