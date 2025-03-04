Британский премьер: Надо удвоить поддержку Киева
Украине будет недостаточно просто заключить сделку по полезным ископаемым с США – Запад должен оказывать Киеву еще больше помощи.
Об этом, выступая в палате общин, заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одной сделки по полезным ископаемым недостаточно, но могу я напомнить ему, что Россия агрессор. Зеленский лидер страны, которая подверглась вторжению, и мы все должны его поддерживать, а не поддаваться Путину.
Мир достигается силой. Крайне важно, чтобы Украина была в максимально сильной позиции, чтобы в случае необходимости продолжать сражаться. Возможно, никакой сделки не будет, или чтобы они были в максимально сильной позиции для переговоров, если они состоятся. Мы должны продолжать поддерживать Украину на обоих фронтах, а не ослаблять поддержку. Наоборот, мы должны удвоить усилия и оказывать еще больше помощи», – заявил Стармер.
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