Британский премьер: Надо удвоить поддержку Киева

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Украине будет недостаточно просто заключить сделку по полезным ископаемым с США – Запад должен оказывать Киеву еще больше помощи.

Об этом, выступая в палате общин, заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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