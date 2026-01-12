Британский маршал обеспокоен: Россия становится всё более боеспособной и закалённой в боях
И НАТО, и Россия ведут конфликт на Украине «на уровне ниже порога войны».
Об этом начальник штаба обороны, главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон заявил на заседании парламентского комитета по обороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Думаю, что в ближайшей перспективе меня больше всего беспокоит Россия и то, как нам прийти к ситуации, когда Россия поймет, что не будет нападать на НАТО и подрывать нашу национальную безопасность, но при этом осознает, что пока мы удерживаем конфликт на уровне ниже порога войны.
Россия будет неизбежно вести деятельность, не дотягивающую до порога войны», – сказал Найтон.
Он считает, что все британские ведомства должны действовать сообща, чтобы защитить страну от риска войны.
«Есть риск, что мы будем оперировать простыми штампами вроде того, что Россия вторгнется на Украину в 2027 году или не вторгнется до 2035 года. На самом деле все упирается в оценку уровня риска, с которым мы сталкиваемся. Я считаю, что мы наблюдаем рост риска, поскольку наш противник Россия становится все более боеспособным, закаленным в боях.
И мы видим, что она по-прежнему стремится подорвать единство НАТО, стабильность Запада и международной системы, основанной на правилах», – вещал Найтон.
