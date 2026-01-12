Британский маршал обеспокоен: Россия становится всё более боеспособной и закалённой в боях

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

И НАТО, и Россия ведут конфликт на Украине «на уровне ниже порога войны».

Об этом начальник штаба обороны, главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон заявил на заседании парламентского комитета по обороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что в ближайшей перспективе меня больше всего беспокоит Россия и то, как нам прийти к ситуации, когда Россия поймет, что не будет нападать на НАТО и подрывать нашу национальную безопасность, но при этом осознает, что пока мы удерживаем конфликт на уровне ниже порога войны. Россия будет неизбежно вести деятельность, не дотягивающую до порога войны», – сказал Найтон.

Он считает, что все британские ведомства должны действовать сообща, чтобы защитить страну от риска войны.