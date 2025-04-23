Британский Гордон выболтал сценарий очередной «Бучи»

Елена Острякова.  
23.04.2025 09:22
  (Мск) , Москва
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Британия собирается обвинить Россию в использовании химического оружия в ходе украинского конфликта.

Это следует из слов британского полковника Хэмиша Де Бреттон Гордона в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Похоже, что украинцы рады прекратить боевые действия сейчас, потому что на самом деле ситуация зашла в тупик. Мало что меняется: немного земли отвоевано здесь, немного потеряно там… За последние полгода русские продвинулись вперед только благодаря широкому использованию химического оружия, о котором мы, возможно, скоро узнаем», – заявил полковник.

Великобритания уже начала отправлять на Украину противогазы. Около 65 тыс уже отправлены.

«Я думаю, что с точки зрения химии за последние 18 месяцев мы направили огромное количество средств от химического оружия. Политики на Украине, в Европе и в США просто не осознавали масштаб проблемы. Но к счастью, сейчас люди убедились, что как и в случае с любой другой угрозой, всегда есть способы ее предотвратить. Чтобы предотвратить использование химического оружия, нужно не так уж много. Достаточно просто надеть противогаз. У украинцев были старые российские противогазы, которые просто не работают. Это хорошая новость для Британии. Мы крупнейший и лучший производитель противогазов в мире. И людям потребовалось время, чтобы это понять», – сказал Де Бреттон Гордон.

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