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Британский государственный вещательный официоз ВВС пишет, что ВМС Великобритании отслеживают российские военные корабли в водах Соединенного королевства.

В частности, по данным ВВС, на этой неделе на отслеживание российских военных кораблей в британских водах были направлены корабли Королевского флота, базирующиеся в Плимуте и Портсмуте.

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Фрегат HMS St Albans типа 23, базирующийся в Плимуте, отслеживал корабль «Адмирал Головоко», когда тот проплывал на восток через Ла-Манш, и запустил вертолет Merlin для сбора информации с воздуха.

Патрульный корабль HMS Mersey, базирующийся в Портсмуте, отслеживал корабль ВМФ РФ «Сообразительный», который плыл на запад при поддержке танкера RFA Tidesurge, входящего в состав Королевского вспомогательного флота.

«Командир HMS Alban Мэтт Тир, заявил, что «регулярность действий России в районе Соединенного Королевства подчеркивает жизненную важность постоянной интеграции с нашими союзниками и партнерами», – говорится в сообщении ВВС.

По данным британских ВМС, HMS Albans также участвовал в трехдневной операции по наблюдению за российским корветом «Стойкий» в начале этого месяца. Командир фрегата заявил, что судно «находится в состоянии высокой боеготовности, чтобы действовать в любое время и в любом месте, где страна нуждается в нас для защиты своей территории и прилегающих вод».