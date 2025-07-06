Британский эксперт: Звонок Макрона Путину разрушил антироссийский сговор евроатлантистов

Максим Столяров.  
06.07.2025 16:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Франция


Звонок президента Франции Макрона российскому лидеру Владимиру Путину свидетельствует о полном крахе политики изоляции России со стороны евроатлантистов.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Звонок президента Франции Макрона российскому лидеру Владимиру Путину свидетельствует о полном крахе политики изоляции...

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«Байден, Макрон, Стармер, до этого Джонсон, Сунак – они все договорились, что пока идёт украинский конфликт, пока русские не капитулируют и не примут мирный план Зеленского, они не будут разговаривать с Путиным. Они пытались изолировать русских. Так что Макрон, позвонив Путину, нарушил это решение. Он изменил западную политику, русские ничего не изменили.

Если бы русские проявили хоть какую-то готовность пойти на уступки по прекращению огня и т.п., то некоторые из критических замечаний в адрес Путина за то, что он разговаривает с такими людьми, как Макрон, могли бы иметь какой-то вес. Но реальность такова, что русские вообще не идут ни на какие уступки и не проявляют к этому никакой склонности. Они ужесточают свою позицию», – сказал Меркурис.

«Этот звонок демонстрирует, насколько ситуация сейчас решительно меняется в пользу России, что европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими. Так что русские и Путин выиграли от того, что этот звонок состоялся. Вероятно, на каком-то уровне европейцы понимают, что эта война закончится. Она закончится победой России», – добавил британец.

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