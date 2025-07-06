Звонок президента Франции Макрона российскому лидеру Владимиру Путину свидетельствует о полном крахе политики изоляции России со стороны евроатлантистов.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден, Макрон, Стармер, до этого Джонсон, Сунак – они все договорились, что пока идёт украинский конфликт, пока русские не капитулируют и не примут мирный план Зеленского, они не будут разговаривать с Путиным. Они пытались изолировать русских. Так что Макрон, позвонив Путину, нарушил это решение. Он изменил западную политику, русские ничего не изменили.

Если бы русские проявили хоть какую-то готовность пойти на уступки по прекращению огня и т.п., то некоторые из критических замечаний в адрес Путина за то, что он разговаривает с такими людьми, как Макрон, могли бы иметь какой-то вес. Но реальность такова, что русские вообще не идут ни на какие уступки и не проявляют к этому никакой склонности. Они ужесточают свою позицию», – сказал Меркурис.