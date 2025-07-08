Британский аналитик объяснил, как Трамп будет вводить «адские санкции» против российской нефти
Президент США Дональд Трамп, вероятно, примет предложенные республиканскими «ястребами» антироссийские санкции, но введет их в действие по-своему.
Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Меркуриса, при этом для Китая, Индии и Турции будут сделаны исключения и им разрешат закупать российскую нефть.
«Мерц и Зеленский снова подняли вопрос о санкциях. Они говорят: «Знаете, если мы сейчас не можем получить ракеты ПВО, давайте хотя бы введем те сокрушительные санкции, о которых Линдси Грэмм и Блюменталь говорят. В Сенате. До сих пор Трамп не проявлял особого энтузиазма по поводу этих санкций. Но мы должны понимать, что в ближайшие пару недель давление в отношении новых санкций против России будет усиливаться», – уверен Меркурис.
Аналитик также отмечает, что Китай уже публично заявил, что не позволит нанести России поражение:
«Трамп только что подписал торговое соглашение с Китаем, так что я не могу себе представить, что он собирается отказаться от этого соглашения. Повторяю, давление с целью введения дополнительных санкций будет усиливаться.
Есть вероятность, что мы добьемся принятия этого законопроекта в какой-то момент в течение следующих двух недель. Трамп, вероятно, подпишет его как закон, но не будет приводить его в исполнение. Он, вероятно, поступит точно так же, как он поступил с закупками Китаем нефти у Ирана – он освободит Китай от закупок нефти у России. Я уверен, что так же Индию и Турцию тоже, так что эти санкции в конечном итоге не будут иметь никакого реального значения».
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