Британская газета: Украина готовится причинить России боль «новыми ракетами»

Михаил Рябов.  
04.08.2025 09:13
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Британская газета Independent сообщает, что даже после сокращения помощи США уже вскоре Украина будет обладать якобы собственными ракетами и дальнобойными дронами, чья мощь сопоставима с российскими.

Публикацию о «революционных ракетах, на которые Украина возлагает свои надежды», можно считать завуалированной угрозой/анонсом передачи ВСУ соответствующих НАТОвских вооружений, которые будут использоваться против России под видом «украинских разработок», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британская газета Independent сообщает, что даже после сокращения помощи США уже вскоре Украина будет...

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«Украинские инженеры сосредоточены на создании дальнобойных ракет, способных причинить России такую же боль, какую она ежедневно причиняет украинцам… Украина не скрывает, что ее главным приоритетом является создание собственных ракет, которые по разрушительной мощи и дальности действия не уступают беспилотникам-убийцам «Шахид», крылатым ракетам и баллистическим ракетам, которые Москва запускала в последние недели», – говорится в материале.

Газета сообщает, что данные о новых ракетах «являются, вероятно, самым тщательно охраняемым секретом Украины».

«Всем, даже высокопоставленным чиновникам, запрещено говорить на эту тему. Если вы это сделаете, вас, вероятно, арестуют. Единственный человек, которому разрешено что-либо раскрывать, — это президент Зеленский», – сказал работник украинского ВПК на условиях анонимности.

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