Великобритании следует признать, что статус мировой державы потерян, в армию для противостояния России на Украине призывать некого – половина английской молодежи сидит на транквилизаторах.

Об этом на страницах The Telegraph пишет историк Тим Стэнли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша страна становится беднее; мы не можем призвать в армию нашу молодёжь, потому что половина из них сидит на диазепаме. Признание того, что Великобритания больше не является державой высшего уровня, — это первый шаг к решению подобных проблем, потому что это значит, что мы можем перенаправить ресурсы и начать с нуля. Мы не можем защитить Украину. Если мы очень постараемся, то сможем, скажем, создать достойную систему ухода за пожилыми людьми», – говорится в публикации.

Автор жалуется на бессмысленную внешнюю политику Лондона:

«Мне приходится посещать бессмысленные дебаты, на которых Палата общин требует, чтобы мы вмешивались в дела стран, которые среднестатистический член парламента не сможет найти на карте, и увеличивали финансирование для расширения прав и возможностей женщин в Верхнем Вандугу».

Стэнли предлагает признать ведущую роль США и не осуждать Дональда Трампа, а попроситься под американский зонтик.