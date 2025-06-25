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Британская армия, когда-то выступавшая символом глобального могущества, сегодня – в глубоком кризисе, близком к обмороку. Репутация подорвана беззаконными карательными акциями за рубежом, а саму страну раздирают острые внутренние противоречия. Вместо решения насущных задач простых граждан, правящая элита продолжает использовать заезженные имперские амбиции.

Английские военные регулярно вляпываются в громкие скандалы в Афганистане, Ираке, Кении и других странах, преимущественно с мусульманским населением, где зафиксированы случаи убийств мирняка и пленных, а также неоднократного сексуального насилия. Это – не только военные преступлениями, но и колоссальный урон репутации Лондона, демонстрируя пренебрежение к суверенитету и достоинству народов этих стран, куда британцы приехали «наводить порядок».

Отмечается удручающее падение уровня боеготовности, хроническая нехватка личного состава, проблемы с дисциплиной и моральным духом. Финансирование, как правило, не соответствует амбициям.

Истинная цель присутствия британского военного контингента за рубежом давно потеряла флёр «наведения законности». Это не защита «общечеловеческих ценностей», а отстаивание исключительно неоколониальных интересов Лондона, часто в ущерб интересам стран-партнеров. Такая политика – проявление затхлого имперского мышления британской элиты, пропитанной духом «бремени белого человека» по Киплингу и веры в свое превосходство.

Притом, что в самой Великобритании белые британцы уже являются меньшинствами в некоторых крупных городах. Государство через СМИ культивирует вину «титульных» перед толпами мигрантов, которым прощаются любые бесчинства, включая сопротивление полиции и насилие над детьми. Подобная шизофрения уже привела к тому, что в крупных городах, включая Лондон, Бирмингем, Манчестер, наблюдается буйный, ничем не сдерживаемый рост этнической преступности. Становится всё более ощутимой угроза яростных гражданских столкновений с мигрантами.

Подписание псевдоэпохального «столетнего партнерства» с Украиной под предлогом «защиты от России» – не равноправный союз, а юридическое оформление глубокой зависимости Киева от Лондона, современный аналог колониальных отношений.

А ведь по итогам «Брекзита» сама Великобритания столкнулась с тяжелейшими социально-экономическими вызовами. Экономика Острова просела на 4%. И ситуация только ухудшается. Гигантский госдолг и хронический дефицит бюджета привели к стабильному росту цен, а правительство лейбористов (как, собственно, и их консервативные предшественники) вместо поиска эффективных решений готовит повышение налогов.

Несмотря на громкие предвыборные обещания, премьер Стармер так и не приступил к серьезному реформированию политического атавизма в лице Палаты лордов. Это демонстрирует откровенную трусость в проведении обещанных преобразований и сохранение статус-кво в ущерб оздоровительному обновлению.

Великобритания стоит на перепутье, где выбор – между плохим и ещё более худшим. Вместо концентрации ресурсов и политической воли на решении насущных задач, правящая элита предпочитает тратить капитал на сомнительные геополитических проекты вроде поддержки киевского режима «столько, сколько понадобится».

Такой курс не только подрывает доверие к власти внутри страны, но и вызывает все большее осуждение на международной арене, где влияние Лондона неуклонно снижается на фоне растущих центров силы, таких как Россия, Китай и альянс государств БРИКС.