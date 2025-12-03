Британия собрала против России практически все страны бывшей Югославии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спецпредставитель Великобритании на Западных Балканах Карен Пирс собрала на военном корабле королевского флота представителей всех стран Западных Балкан, включая полупризнанное Косово, чтобы обсудить «региональное сотрудничество в области безопасности и обороны».

При этом Сербия стала единственной страной региона, которую на этот доверительный разговор не пригласили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Центральной темой обсуждения стала «русская агрессия в Украине», её влияние на регион, а также реагирование на чрезвычайные вызовы и координация между местными государствами.

Сообщается, что британская палуба приютила представителей Хорватии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Албании, Черногории и «Республики Косово».

При этом, как отмечает сербское издание «Политика», непосредственно не приглашённая на встречу Сербия стала одной из центральных тем обсуждения.

«Великобритания взяла на себя военную составляющую объединения государств Старого Света, направленную против России… Представители Сараево и так называемого Косово негативно отзывались о Сербии и «пагубном» влиянии Москвы на регион. Хотя имена не называются, главными виновниками нынешних проблем на Западных Балканах они считают Белград и Баня-Луку (столицу боснийской Республики Сербской – ред.)», – цитирует издание свой источник.