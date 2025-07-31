Британия просит у США отмашку на ракетные удары вглубь России

Олег Кравцов.  
31.07.2025 14:28
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Вероятно, на недавней встрече президента США Дональда Трампа и премьера Великобритании Кира Стармера обсуждалась тема запрета на удары вглубь России американским оружием.

Об этом заявил член палаты лордов британского парламента Ричард Балф.

Вероятно, на недавней встрече президента США Дональда Трампа и премьера Великобритании Кира Стармера обсуждалась...

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«Премьер-министр Стармер вполне может попытаться убедить президента Трампа одобрить дальнейшие удары глубже по территории России, но Трамп поймет, что если он это сделает, конфликт затянется, что противоречит его заявленным целям», – сказал Балф «Известиям».

Политический аналитик Тигран Мелоян говорит, что Лондон на регулярной основе во время двусторонних и многосторонних встреч поднимает тему снятия для Украины ограничений.

«Британские официальные лица неоднократно заявляли о своей готовности принять решение в пользу Киева, но в одиночку пойти на такой шаг не готовы. В целом лоббирование для Великобритании здесь не становится чем-то новым: последние несколько лет она традиционно берет на себя роль связующего моста между США и ЕС для выработки единой стратегии в отношении России. Особое место в ней играют дипломатические миссии, включая визиты в Киев совместно с лидерами Германии, Франции и Польши, последний из которых состоялся в мае этого года», – отметил эксперт.

А вот Балф считает, что Лондон может себе позволить закупать в США оружие для Украины.

«Великобритания может позволить себе покупать оружие для Украины и для кого угодно еще. Важно то, хотят ли они это делать. Общественное мнение в Великобритании начинает уставать от войны. Впрочем, страна может делать то, что позволит парламент, а они, похоже, смирились с тем, чтобы всё шло своим чередом. Как гласит старая шутка, Америка говорит «прыгай», а правительство Великобритании только спрашивает, «как высоко», — говорит Балф.

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