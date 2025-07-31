Британия просит у США отмашку на ракетные удары вглубь России

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Вероятно, на недавней встрече президента США Дональда Трампа и премьера Великобритании Кира Стармера обсуждалась тема запрета на удары вглубь России американским оружием.

Об этом заявил член палаты лордов британского парламента Ричард Балф.

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«Премьер-министр Стармер вполне может попытаться убедить президента Трампа одобрить дальнейшие удары глубже по территории России, но Трамп поймет, что если он это сделает, конфликт затянется, что противоречит его заявленным целям», – сказал Балф «Известиям».

Политический аналитик Тигран Мелоян говорит, что Лондон на регулярной основе во время двусторонних и многосторонних встреч поднимает тему снятия для Украины ограничений.

«Британские официальные лица неоднократно заявляли о своей готовности принять решение в пользу Киева, но в одиночку пойти на такой шаг не готовы. В целом лоббирование для Великобритании здесь не становится чем-то новым: последние несколько лет она традиционно берет на себя роль связующего моста между США и ЕС для выработки единой стратегии в отношении России. Особое место в ней играют дипломатические миссии, включая визиты в Киев совместно с лидерами Германии, Франции и Польши, последний из которых состоялся в мае этого года», – отметил эксперт.

А вот Балф считает, что Лондон может себе позволить закупать в США оружие для Украины.