Британец Кларк: «Украинцы устали, потеряли веру в США, но должны продолжать войну»

Украине срочно нужно перемирие, чтобы перевести дух, собраться с силами и продолжить воевать.

Об этом в эфире телеканала «SkyNews» заявил британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На вопрос: «Кто больше нуждается в мирном соглашении?», он не согласился с формулировкой и подчеркнул, что будет говорить о перемирии.

«Украинцам действительно нужно перемирие, им нужен перерыв, они могли бы перевести дух. Россиянам перемирие нужно по тем же причинам, но за ними стоит эта машина, которая продолжает работать. Украинцы хотели бы, чтобы боевые действия прекратились, но они не сдадутся в обмен на прекращение боевых действий. Любая война может закончиться за 24 часа, если одна сторона сдастся, другая уступит, война прекратится», – рассуждал он.