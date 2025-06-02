Британцы в восторге от «русского Перл-Харбора»: Украина доказала, что ей не нужен Трамп

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британское издание The Telegraph в полном восторге от проведенной вчера украинскими спецслужбами операции «Паутина», в результате которой была выведена из строя существенная часть российской стратегической авиации.

«День, когда Украина совершила массированный налет на российские авиабазы, может стать одним из важнейших в войне с Российской Федерацией», – утверждает полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его мнению, удары по стратегической авиации России «могут быть признаком того, что маятник наконец качнется в сторону украинцев».

«Несколько месяцев назад это считалось бы немыслимым, в том числе, без сомнения, и Путиным. Сейчас кажется очевидным, что ограничения на использование Украиной западного оружия снимаются. Это приводит к тому, что в зону досягаемости попадает все, что находится в радиусе 500 километров от Украины, в том числе и Москва. радиусом действия более трех тысяч километров» , — заявил Бреттон-Гордон.

Киевские корреспонденты издания Майкл Вайс и Джеймс Раштон – также лучатся оптимизмом. Утверждая, что вчерашней успешной атакой «Украина доказала, что ей не нужен Трамп»:

«Тайная операция Киева с использованием беспилотников поставила в неловкое положение Владимира Путина и президента США Трампа», – пишут они, не скупясь на похвалы украинским спецслужбам: «И то, как это сделала Украина, достойно триллера Роберта Ладлэма.

С точки зрения Украины, указывают британские авторы, момент для этой тайной операции не мог быть более удачным:

«В понедельник в Стамбуле возобновятся мирные переговоры с Россией, хотя Москва продолжает давать понять, что не заинтересована в 30-дневном прекращении огня. Трампу все больше надоедает заниматься бессмысленной дипломатией. Однако президент США также не сделал никаких заявлений о будущей помощи в сфере безопасности Украине, которая остро нуждается в трех вещах, которые в больших масштабах может предоставить только американский военно-промышленный комплекс: противоракетная оборона, реактивная артиллерия GMLRS и гаубичные боеприпасы. Таким образом, Украина, судя по всему, применяет к России собственные санкции, нанося удары по противнику на предположительно неприступной территории и уничтожая значительную часть его незаменимого бомбардировочного парка», – говорится в публикации.

Эта операция, по мнению британских авторов, «продемонстрировала, что Украина все еще продолжает борьбу, какие бы мрачные заявления ни звучали из Белого дома».

«Сейчас Украина получила столь необходимую моральную поддержку в то время, когда война перешла в стадию изнурения, а Россия начала свое ежегодное летнее наступление, которое приносит дорогостоящие, но последовательные результаты , способность Украины столь дерзко перенести войну на территорию России, вероятно, воодушевит проукраинских республиканцев, которые испытывают растущую тревогу и нетерпение из-за колебаний Трампа», – добавляет The Telegraph.

Издание цитирует не менее воодушевленные отклики на украинскуий удар со стороны внесенного в РФ в списки террористов и экстремистов сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, соавтора санкционного законопроекта против России:

«Всегда изобретательная Украина использовала креативную тактику ведения войны с использованием беспилотников, чтобы успешно атаковать российские бомбардировщики и военные объекты, используемые для убийства украинских граждан и уничтожения их страны».

Намеки Трампу посылает и замглавы украинского МИД Сергей Кислица, публикующий в соцсети изображение игральной карты – в ответ на постоянные заявления президента США о том, что у Зеленского «нет козырей» в войне с РФ.