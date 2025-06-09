«Британцы – сто процентов» – Лавров заявил об угрозе новых терактов и призвал россиян к бдительности
На территории России сохраняются серьёзные риски повторения терактов, потому что в их подготовке украинцам помогают британские и другие западные спецслужбы.
Об этом на «Форуме будущего 2025» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Угрозы [терроризма со стороны Украины] –это достаточно серьезно. И очевидно, что делается все украинской стороной, но она была бы беспомощна без поддержки саксов. Хотя, кто знает, может быть, там по инерции еще и какие-то спецслужбы США участвуют, но британцы – это сто процентов.
И необходимо, конечно, соответствующие меры не только по линии Федеральной службы безопасности принимать, у нее огромное количество работ, не только по линии Министерства внутренних дел, Росгвардии, других специальных служб», – сказал министр.
«Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли «повышение бдительности населения». И этим занимаются.
Риски нарастания террористической угрозы существуют. Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам», – добавил Лавров.
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