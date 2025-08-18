Британцы подготовили дублера Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского во главе Украины.

Об этом в эфире своего блога, отвечая на вопросы подписчиков, заявил украинский политолог Константин Бондаренко, покинувший после начала СВО родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«И Зеленский, и Залужный являются продуктами британской политики в Украине. Оба ориентированы на Великобританию, на британскую дипломатию, британские спецслужбы. И Залужный, я постоянно говорю на протяжении двух лет, не является оппонентом Зеленского. Залужный – это дублёр Зеленского. Дублёр, которого могут выставить в том случае, если Зеленский откажется или Зеленского вынудят уйти из политики. Тогда у него есть заменитель с достаточно высоким рейтингом, с достаточно высокой популярностью среди многих категорий украинцев», – сказал Бондаренко.

При этом он уверен, что «Залужный очень скоро станет большим разочарованием для украинцев».