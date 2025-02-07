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Официальные заявления утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского сродни бреду пьяницы или наркомана, на которые серьёзные люди уже давно не обращают внимания.

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать заявление Владимира Зеленского о необходимости передать под его контроль ядерное оружие «для обеспечения безопасности».

«У него что – крыша окончательно поехала?», – удивлялся Вальдман.