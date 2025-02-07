Бредни Зеленского не заинтересуют даже нарколога – Кедми
Официальные заявления утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского сродни бреду пьяницы или наркомана, на которые серьёзные люди уже давно не обращают внимания.
Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил прокомментировать заявление Владимира Зеленского о необходимости передать под его контроль ядерное оружие «для обеспечения безопасности».
«У него что – крыша окончательно поехала?», – удивлялся Вальдман.
«Нет, он такой и был. Вот эти его заявления говорят о том, что любая попытка как-то серьезно относиться к нему – это просто глупость. Невозможно серьёзно относиться к этому клоуну, который ничего не понимает. Открывает рот, произносит какие-то звуки, иногда членораздельные.
Не стоит пытаться найти там какие-то следы какой-то мысли. Вообще, не только государственной. И меньше обращать внимание на то, что он говорит.
Когда пьяный вдребезги что-то говорит, на это обращают внимание? Когда наркоман под кайфом несет всякую чушь, на это надо обращать внимание? Это даже психиатра не интересует и нарколога не интересует. Пусть говорит», – сказал Кедми.
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