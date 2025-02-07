Бредни Зеленского не заинтересуют даже нарколога – Кедми

Максим Столяров.  
07.02.2025 16:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Официальные заявления утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского сродни бреду пьяницы или наркомана, на которые серьёзные люди уже давно не обращают внимания.

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальные заявления утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского сродни бреду пьяницы или наркомана, на...

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Ведущий попросил прокомментировать заявление Владимира Зеленского о необходимости передать под его контроль ядерное оружие «для обеспечения безопасности».

«У него что – крыша окончательно поехала?», – удивлялся Вальдман.

«Нет, он такой и был. Вот эти его заявления говорят о том, что любая попытка как-то серьезно относиться к нему – это просто глупость. Невозможно серьёзно относиться к этому клоуну, который ничего не понимает. Открывает рот, произносит какие-то звуки, иногда членораздельные.

Не стоит пытаться найти там какие-то следы какой-то мысли. Вообще, не только государственной. И меньше обращать внимание на то, что он говорит.

Когда пьяный вдребезги что-то говорит, на это обращают внимание? Когда наркоман под кайфом несет всякую чушь, на это надо обращать внимание? Это даже психиатра не интересует и нарколога не интересует. Пусть говорит», – сказал Кедми.

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