«Братушки» продают Украине боеприпасы советского образца, прикрываясь посредниками

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Украина вынуждена закупать боеприпасы советского образца у некоторых стран только через посредников.

Об этом депутат ВР, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасноти и обороны Сергей Рахманин заявил в интервью ютуб-каналу «Украинский свидетель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда нет объективной возможности взять товар у поставщика. Есть, например, страна, которая производит реактивные снаряды для «Градов», которые летят на 20 или 40 км. Таких стран не так много. Эти страны никогда нам официально этот боеприпас не продадут. Потому что это значит либо создать сложную ситуацию внутри своей страны, либо создать проблемы для страны, которая с нами воюет», – сказал Рахманин.

По его словам, зачастую страны-производители навязывают Украине посредника и заставляют делать закупки у него с накруткой минимум 3%.