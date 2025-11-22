Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вице-премьер Республики Сербской Сташа Кошарац отправил простреленную фашистскую каску времен Второй мировой войны немцу Кристиану Шмидту, который был назначен Западом «верховным представителем» – это специальная должность «надсмотрщика» в Боснии и Герцеговине, реальная цель которого – недопущение воссоединения с большой Сербией.

Дело в том, что 2007 году, будучи госсекретарем по обороне, Шмидт пытался реабилитировать нацистского летчика Вернера Мёльдерса. Также Шмидт был замечен на церемонии возложения венков к могилам солдат Вермахта, служивших в 1-й горнострелковой дивизии СС.

Кошарац также отправил покидающему свой пост Шмидту «Письмо оккупанту».

«Вам пора покинуть эту страну, в которую вам никогда не следовало приезжать. С глубочайшим презрением», – написал автор.

За время пребывания в должности Шмидт отметился поддержкой давления на Республику Сербскую.

Посольства Германии, Британии и представительство ЕС уже осудили Кошараца. Тот в ответ заявил, что не станет спорить с западными дипломатами, но напомнил, что они не осуждали Шмидта за его беззаконные действия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Шмидт в свое время был назначен вопреки устоявшейся процедуре согласования кандидатуры Верховного представителя в Совбезе ООН (где против него выступали Россия и Китай), одним лишь решением Брюсселя.