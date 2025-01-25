Бошнякские элиты и прозападные оппозиционеры выкинули сербских патриотов из парламентского руководства

Алексей Топоров.  
25.01.2025 13:47
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, Политика, Республика Сербская


Представители самой популярной у боснийских сербов партии Союз независимых социал-демократов (СНСД) и самого популярного у боснийских хорватов Хорватского демократического содружества (HDZ) потеряли места в Коллегии Палаты представителей Парламентской скупщины Боснии и Герцеговины. Патриоты обоих народов назвали произошедшее нарушением Конституции страны.

Согласно основному закону республики в Коллегию нижней палаты боснийского парламента должны избираться политики, представляющие интересы трёх основных этнических общин страны – бошняков, сербов и хорватов. И приоритет тут оказывается партиям, за которые проголосовало большинство представителей того или иного народа.

Представители самой популярной у боснийских сербов партии Союз независимых социал-демократов (СНСД) и самого популярного...

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В случае с боснийскими хорватами, коль скоро согласно составленным американцам Дейтонским соглашениям, их обязали жить в одном энтитете с бошнякским большинством, подобный принцип регулярно нарушался при выборе представителя хорватского народа в Президиум страны. Пользуясь форматом тайного голосования, бошнякское большинство избирало на этот пост лояльного Сараево хорватского политика. Но в этот раз порочный принцип коснулся и Коллегии нижней палаты парламенты, выведя из неё представителей самой популярной у боснийских хорватов партии HDZ.

Принцип с Президиумом никогда не работал против боснийских сербов, имеющих собственный энтитет – Республику Сербскую. До текущего момента, когда бошнякским элитам удалось договориться с представителями прозападной сербской оппозиции и выкинуть из Коллегии представителей правящей в РС  и самой популярной партии СНСД.

«Когда им нужно что-то против Республики Сербской, все мусульмане и предательская оппозиция объединяются, что и произошло. И  мы просто заявляем о том, что вы не можете продолжать работать, если не изберете в Коллегию серба, который представляет и защищает конституционную позицию сербского народа», – прокомментировал произошедшее президент РС Милорад Додик.

В свою очередь представитель СНСД в верхней Палате народов Парламентской скупщины БиГ Радован Ковачевич назвал выдавливание популярных политиков из Коллегии переворотом.

«Поскольку они, похоже, не знают очевидного, следует напомнить им, что Коллегию обычно формируют победители выборов. И что только победители могут формировать повестку, потому что только им народ дал мандат формировать и осуществлять власть от его имени», – написал Ковачевич на своей странице в соцсети.

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