Бортник: «Все играют в Украину. Такова жестокая реальность»

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Марионеточная природа киевского режима привела к тому, что сейчас все мировые игроки пытаются «продать» друг другу Украину, исходя из своих геополитических интересов.

Об этом в своём видеоблоге говорил украинский политолог Руслан Бортник и эмигрировавшая в США дончанка, эксперт по политической культуре Марина Черенкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лидеры ЕС объединяются, ищут свой общий интерес и общий нарратив за счёт Украины и используют президента Украины в переговорах и с США, и внутри себя для собственной консолидации. Получается, что Украина как страна является и внутренней склейкой для ЕС, объединения лидеров ЕС, и инструментом в борьбе ЕС и США. Украине досталась эта роль, и это очень неприятно», – сказала Черенкова.

Руслан Бортник согласился с мнением.