Бортник: «Все играют в Украину. Такова жестокая реальность»
Марионеточная природа киевского режима привела к тому, что сейчас все мировые игроки пытаются «продать» друг другу Украину, исходя из своих геополитических интересов.
Об этом в своём видеоблоге говорил украинский политолог Руслан Бортник и эмигрировавшая в США дончанка, эксперт по политической культуре Марина Черенкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Лидеры ЕС объединяются, ищут свой общий интерес и общий нарратив за счёт Украины и используют президента Украины в переговорах и с США, и внутри себя для собственной консолидации. Получается, что Украина как страна является и внутренней склейкой для ЕС, объединения лидеров ЕС, и инструментом в борьбе ЕС и США. Украине досталась эта роль, и это очень неприятно», – сказала Черенкова.
Руслан Бортник согласился с мнением.
«Смотрите, все Украину пытаются использовать. Мы попали в такую ситуацию, что мы, с одной стороны, являемся важным политическим пространством, важным субъектом геополитики, с другой стороны, мы очень зависимы от внешних игроков. И, конечно, Европа по-своему пытается использовать Украину.
Европа пытается продать (с точки зрения геополитики) Украину США сейчас. Европейские лидеры пытаются сказать Трампу – а мы влияем на Украину, а без нас с Украиной у вас не получится. Трамп пытается продать Украину России, говорит – мы можем завершить эту войну, потому что мы влияем на Украину.
Россия пытается продать Украину всему миру, говорит – нет, мы так просто Украину не выпустим, пока вы не пойдёте на уступки, которые мы хотим. Все играют в Украину сегодня. Такова жестокая реальность», – констатировал политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: