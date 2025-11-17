Бортник в смятении: Россия заполучит все геополитические призы по итогам войны

17.11.2025
Если Россия добьется весомых побед на поле боя, Запад пойдет на уступки, и Москва тогда добьется исполнения выдвинутых в начале СВО геополитических требований.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он говорит, что пока Россия не достигла своих стратегических целей на Украине, поскольку Запад не соглашается на вывод баз НАТО из Восточной Европы и признания постсоветского пространства зоной интересов Москвы.

«Но война продолжается, и ситуация может измениться. К сожалению, если Россия достигнет своих военных целей в этой войне, то, она сможет снова требовать геополитических призов, геополитических уступок со стороны Запада. Вот в чём риск», – переживал укро-политолог.

При этом он считает, что Запад не станет использовать нынешний коррупционный скандал на Украине для раскачивания режима, «чтобы не облегчать задачу Москве».

