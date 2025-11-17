Бортник в смятении: Россия заполучит все геополитические призы по итогам войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия добьется весомых побед на поле боя, Запад пойдет на уступки, и Москва тогда добьется исполнения выдвинутых в начале СВО геополитических требований.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он говорит, что пока Россия не достигла своих стратегических целей на Украине, поскольку Запад не соглашается на вывод баз НАТО из Восточной Европы и признания постсоветского пространства зоной интересов Москвы.