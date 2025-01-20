Бортник: Капитуляция Украины более вероятный сценарий, чем капитуляция России

Анатолий Лапин.  
20.01.2025 13:44
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Слишком завышенные требования Украины к своим западным партнерам по условиям перемирия играют, скорее, против самой Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Слишком завышенные требования Украины к своим западным партнерам по условиям перемирия играют, скорее, против...

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«Украина продолжает демонстрировать по большому счету неизменность своих требований. Вначале в отношении переговоров с Россией, забывая о том, что переговоры из России и вообще украино-российского регулирования является только одним из элементов построения нового глобального порядка и слишком много требовать части регулирования того одного из элементов – это означает, в худшем случае, быть просто выставленным за рамки этого глобального миропорядка.

Украинскую ситуацию могут просто отложить в сторону, именно война продолжится другими методами, с другой интенсивностью, война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России.

Или внешние игроки могут нагло вмешаться в эту ситуацию, банальной силой, физической силой, устанавливая новые контуры общества и устанавливая новые параметры государства, исходя из своих геополитических интересов», – заявил Бортник.

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