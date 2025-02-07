Болтон: Трампа нужно разубедить заключать мир на Украине

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В конгрессе США много республиканцев, которые выступают за продолжение войны на Украине, и Киеву важно поддерживать с ними связь.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью ютуб-каналу «Украинское ревю», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно продолжать общаться с членами конгресса, которые поддерживают Украину, с госсекретарем Рубио, советником по нацбезопасности Майклом Уолтцем, чтобы доказать, что победа России в Украине, которая будет означать насильственное урегулирование конфликта, в конечном счете очень негативно скажется на США и на Дональде Трампе и на Украине. Важно показать, что Трамп будет выглядеть плохо, если согласится на урегулирование, которое позволит России сохранить плоды свой неспровоцированной агрессии», – сказал Болтон.

При этом он признал, что многие республиканцы не решатся противоречить Трампу, боясь лишиться поддержки на праймериз. Болтон предлагает пригласить Трампа в Киев.