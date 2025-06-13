Болтливый блогер: Враг или дурак?

Александр Ростовцев.  
13.06.2025 19:09
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Война, Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина


Украина практически ежедневно пытается нанести террористические удары по России. И в этой ситуации выложенные в Сеть фото/видео последствий представляют собой не просто сенсационный контент, а ценный разведывательный материал для противника.

Почему публикация таких материалов опасна? Видео и фото пораженных объектов с привязкой ко времени и месту событий – это нужная информация для организаторов атак. Кадры точности (или неточности) попаданий, характера повреждений, времени реакции систем ПВО и экстренных служб, расположения критически важных объектов – все это тщательно анализируется противником. Эти данные напрямую используется для планирования и корректировки будущих атак, повышения их эффективности и нанесения максимального ущерба.

Украина практически ежедневно пытается нанести террористические удары по России. И в этой ситуации выложенные...

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Вражеские аналитики ведут постоянный мониторинг российских медиаресурсов всех уровней. Публикация кадров с места событий играет им на руку, предоставляя необходимые сведения без риска и затрат на собственную агентурную разведку.

Вместо того, чтобы оставить противнику все риски и издержки объективного контроля, масса «полезных идиотов», мечтающих стать халифами на час, стяжать тысячи лайков со стороны таких же как они пустоголовых и тщеславных обитателей бложиков, снабжает врага всей необходимой информацией.

К примеру, небольшой мониторинг нескольких ТГ-каналов Крыма, посвященных чрезвычайным событиям на полуострове, показал: блогеры с низкой социальной ответственностью, особенно женского пола, описывая ночной налет вражеских БПЛА на Симферополь, с точностью до улицы и квартала описывают не только районы, где слышны сильные взрывы, но и места, откуда расчетами ПВО велся перехват.

Положительный момент: пустоголовых быстро ставили на место сознательные подписчики каналов, вынуждая их удалять отчеты о работе российской ПВО.

Тщеславие вообще страшный грех. Недавно Зеленский лично посетил в Киеве бывший завод «Большевик», где из западных комплектующих собираются дроны. Опубликованные материалы позволили российским военным узнать номенклатуру производства и установить места локализации БПЛА. Оперативный ответ с прилетом «Гераней» поставил жирный крест на цехах. Теперь враги Зеленского обвиняют криворожского клоуна в сливе информации противнику.

Осознавая эту угрозу, в ряде субъектов Российской Федерации уже давно были приняты решительные меры на основе указов президента. В Вологде, Калуге и Туле установили прямой запрет с ответственностью на публикацию и распространение любой информации, касающейся применения на их территории вражеских БПЛА, включая кадры процесса применения и их последствий.

Региональные органы усилили работу по отслеживанию таких публикаций. И это не вопрос цензуры, а вопрос национальной безопасности и защиты жизней наших граждан. Распространение подобного контента помогает врагу.

Подобные меры предосторожности не уникальны. Ограничение на распространение информации об успехах или неуспехах противника вводят все власти стран, находящихся в состоянии военного конфликта. На той же Украине, к примеру, за публикацию итогов объектов можно запросто угодить в тюрьму.

Кстати, слитые украинскими блогерами кадры пожаров на военных и энергетических объектах неоднократно обесценивали брехню «повитряных сил», будто «ППО сбило все ракеты». Громадяне резонно задавались вопросом: «Если все ракеты сбиты, тогда зачем Зеленский поджигает заводы?».

Так что ужесточение мер в России – это вынужденная, но абсолютно необходимая мера в современных реалиях. Соблюдение этого запрета – прямая обязанность СМИ, блогеров и каждого сознательного гражданина, желающего защитить свою страну, свой регион, свой дом и близких.

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