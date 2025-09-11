Большинство простых европейцев тайно болеет за Россию и жалеет, что не упал самолёт с Фон дер Ляйен – американский эксперт

11.09.2025 17:43
Большинство обычных европейцев втайне сочувствуют России и хотят избавиться от своих ненавистных политиков-русофобов.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил американский эксперт по геополитике Алекс Крайнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большинство людей в Европе крайне неохотно думают о войне с Россией. Зачем им идти на войну? В этом нет никакого смысла, только минусы.

И люди не верят во все эти рассказы, что Украина – это только начало, после них русские собираются поглотить остальную Европу, придут за нами», – сказал Крайнер.

«Но когда они пытаются придумать такую ложь, говоря, что русские пытались сбить самолёт Урсулы фон дер Ляйен, надеялись на то, что люди захотят наказать Россию. Но им не поверили, и история заглохла.

И я уверен, что многие люди втайне думали: «Я бы хотел, чтобы у русских получилось реально сбить самолёт Урсулы фон дер Ляйен», потому что её никто не выносит. Она не просто непопулярна – я не знаю никого, кому бы она нравилась.

И я думаю, люди хотят избавиться от этих лидеров, а не сплотиться вокруг них и пойти на войну», – подытожил он.

