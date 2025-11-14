Больше всего на свете мобилизованные не хотят воевать – полковник ВСУ
Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать, и бегут из армии при первой возможности.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Анатолий Купол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы мобилизуем 30 тысяч в месяц, а дезертирств 22 тысячи, только официально. А неофициально их больше. То есть, из армии бежит больше, чем мы мобилизуем на войну.
Люди сейчас не хотят воевать. Вот в 22 они хотели воевать. В 23 многие уже говорили: «Если меня заберут, то я пойду». А сейчас уже убегают и прячутся.
Это комплексная проблема, которая началась в 22 году – управление, взаимодействие, обеспечение. Даже это дело Миндича, которое сейчас у все на слуху», – возмущался Купол.
«Я лично общался с отказниками, которые говорят: «депутаты не воюют, деньги воруют, коррупция страшная, почему я должен воевать, а кто-то ворует миллионы и бежит за границу».
И солдат так прямо и говорит. И что ты ему скажешь, мы ж не московиты, которые расстреляют, если что-то скажешь против власти. Но всё равно противно», – паясничал укро-полковник.
