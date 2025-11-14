Больше всего на свете мобилизованные не хотят воевать – полковник ВСУ

Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать, и бегут из армии при первой возможности.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Анатолий Купол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы мобилизуем 30 тысяч в месяц, а дезертирств 22 тысячи, только официально. А неофициально их больше. То есть, из армии бежит больше, чем мы мобилизуем на войну.

Люди сейчас не хотят воевать. Вот в 22 они хотели воевать. В 23 многие уже говорили: «Если меня заберут, то я пойду». А сейчас уже убегают и прячутся.

Это комплексная проблема, которая началась в 22 году – управление, взаимодействие, обеспечение. Даже это дело Миндича, которое сейчас у все на слуху», – возмущался Купол.