«Большая депрессия покажется игрой» – дутая экономика США может рухнуть в любой день

Максим Столяров.  
07.02.2025 18:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Экономика коллапса


Американская финансовая система находится в таком кризисе, что может обрушиться в течение одного дня.

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская финансовая система находится в таком кризисе, что может обрушиться в течение одного дня....

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«Сегодня промышленность Китая в два раза больше, по оценке её цены, чем американская промышленность. На Западе очень развит финансовый сектор и наукоемный сектор. То есть это компании, капитал которых раздутый или легко взрываемый.

Это мы увидели, когда небольшая китайская компания, которая выпустила что-то, что делали американцы в области высокой технологии для искусственного интеллекта, но во много раз дешевле. И биржевая цена вот этих всех компаний, которые составляют большую часть западной экономики, в один день потеряла полтора триллиона долларов», – сказал Кедми.

«То есть экономическая система в мире, разные страны находятся в разных точках в этих структурах и значительная часть ее может рухнуть в течение одного дня.

И привести к такому краху экономическому, по сравнению с которым крах 1929 года прошлого века покажется детской игрой. Вот такой сегодня мир», – добавил эксперт.

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