Болгарский президент усомнился в компетентности лидеров ЕС и раскритиковал украинское контрнаступление
Выступление президента Румена Радева на традиционном Софийском экономическом форуме, прозвучало достаточно неожиданно на фоне царящей растерянности среди лидеров стран ЕС из-за возвращения в Белый дом Дональда Трампа и озвученного им нового политического курса США.
Радев прямо заявил о существующем в Европе «кризисе лидерства» и бросил руководству ЕС обвинения в отсутствии «компетентности в стратегических для Европы вопросах и честности по отношению к гражданам Европы».
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Своим коллегам по НАТО и Евросоюзу он задал весьма нелицеприятные вопросы. Вот, прямая цитата его заявления:
«Кто возьмет на себя ответственность за сотни тысяч жертв в ходе контрнаступления Украины, которое многие европейские лидеры поощряли утопической верой в победу над Россией? Каковы причины того, что, по словам генерального секретаря НАТО, совокупный валовой внутренний продукт Запада по сравнению с Россией составляет 25 к 1, а Россия производит в 3-4 раза больше боеприпасов и военной техники?
Между тем, годами внушалось предположение, что российская экономика рухнет в течение нескольких месяцев, но европейские правительства рушатся, а экономические санкции против Москвы становятся бессмысленными из-за закупки российских энергоресурсов странами Глобального Юга».
Болгарский президент призвал не ждать команд от нового главы Белого дома, а признать истинное положение дел в Европе: «рушится архитектура безопасности, дают трещину устоявшиеся экономические модели, в ведущих европейских экономиках наступает постоянная рецессия…», и искать самостоятельный выход из кризиса.
В высказываниях Румена Радева, отчетливо прослеживается желание вывести страну из-под тотального управления американцев. В Европе у него достаточно много единомышленников. Тенденции стремления к политической самостоятельности можно обнаружить и в высказываниях лидеров Венгрии и Словакии.
Только вот, в самой Болгарии большинство политиков высшего эшелона власти отреагировали на инаугурацию Трампа, как на повод для демонстрации своей лояльности новому «белому хозяину». СМИ запестрели старыми фотографиями, на которых местные бонзы сидят в обнимку с новым президентом США.
Особенно отличился бывший болгарский премьер и оголтелый русофоб Кирил Петков:
«Я уже несколько дней нахожусь в США в связи с приглашением принять участие в церемонии инаугурации Трампа в качестве следующего американского президента», — так он написал на своей стене в Facebook.
Также он заявлял, что отправился встречаться с американскими конгрессменами и сенаторами для обсуждения мировых проблем!
Правда, удача отвернулась от Петкова. Он угодил на кадры из трансляции французского телевидения…
Люди на этом снимке не слишком-то похожи на «сенаторов»… Выяснилось, что он был обыкновенным зрителем, как и 20 000 других людей, которые наблюдали за инаугурацией Трампа на огромном экране в Вашингтонском Capital One Arena. Не более того. Теперь, над ним смеется вся Болгария…
Работая с политиками, опускающимися до такой мелкой и дешевой лжи, президенту Радеву будет трудно вывести страну из кризиса, охватившего всю Европу. Однако можно предположить, что процесс отказа от слепого следования приказам из-за океана, на Балканах уже запущен и необратим.
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