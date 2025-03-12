Что стоит за шумом вокруг редкоземельных металлов на Украине, ведь ещё некоторое время назад никто вообще не думал над тем, что на остатках Украины можно ещё хоть чем-то поживиться, кроме того, что уже присвоили американские транснациональные гиганты вроде BlackRock, Vanguard и State Street. Никто не интересовался, что на Украине есть эти самые редкозёмы. Все думали о чернозёмах и о пшенице, которая выращивается на плодовитых украинских полях.

Об этом в авторской колонке для «ПН» рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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И тут внезапно обнаруживается, что Украина богата этими самыми залежами на целых $500 млрд. И не менее внезапно выяснилось, что украинские редкозёмы очень нужны Америке и Европе. Пусть сама Украина никогда толком не думала и не добывала редкоземельные металлы даже при развитом СССР, где была лучшая в мире геология, технологии добычи и прочие экономические нюансы. К слову, сами американцы знают об украинских богатствах только благодаря советской геологической разведке.

Но простите, а разве в мире недостаточно стран, в которых добыча этих чудо-залежей гораздо проще и дешевле? Сами США находятся на второй позиции в мире по добыче редкоземельных металлов, а по количеству залежей Украина плетётся где-то в конце списка. Тогда почему американцы не хотят вкладывать деньги в другие страны, а собрались разрабатывать месторождения в украинском военном хаосе?

И это при том, что Россия уже предлагала свою более богатую сырьевую базу для США. Даже Путин лично предлагал американцам назвать компании, «которые готовы выступать соответствующими инвесторами в проектах на территории России». Но, как известно, ответа от Америки не последовало, а Франция и Великобритания заявили о готовности добычи только на Украине.

Разве качество украинского редкоземельного сырья гораздо выше российского? Нет. Просто за словом «редкозёмы» необходимо понимать что-то другое. То, что Запад «добывает» в других странах. К примеру, в России, где с 1991 года Запад «добывал» «демократию». А вернее, искал повод для получения политического влияния над Россией, чтобы распиливать заводы, ракетотехнику, военную и другую промышленности.

На Украине уже достаточно «добыли» всяких «свобод, равенств и демократий». Поэтому настало время под предлогом редкоземельных металлов с помощью чудесной цифры в полтриллиона долларов застолбить всю Украину. Промышленность, порты, недра, землю… Одним словом, объявить контроль над всей страной. Ведь западные транснациональные корпорации активно скупали украинские долги, и особенно сильно они это делали в период кризиса с 2014 года, а ускорились сразу после начала СВО, когда главным скупщиком украинского ВСЕГО оказалась американская компания BlackRock.

Они успели присвоить буквально все украинские ресурсы. От шахт, заводов, энергетики, земли и недр. Поэтому, если транснациональные гиганты владеют всей Украиной с потрохами, тогда почему мы слышим только о каких-то редкоземельных металлах на сумму в $500 млрд? К слову, во всём мире добывают редкозёмов лишь на $4.5 млрд в год. А это больше чем сотня лет добычи на Украине.

Таким образом, через заявления Трампа о добыче ресурсов на Украине, BlackRock, Vanguard и State Street хотят сказать, что ставки сделаны. После переговоров между США и Россией они намерены оставить за собой всё присвоенное и узаконить приватизацию имущества за бесценок.

Поэтому когда Россия предлагает добычу тех же самых редкоземельных металлов на её территории, она настаивает на том, чтобы Запад перестал облизываться на всеобъемлющем контроле над Украиной.

Но как будут развиваться дела дальше, мы ещё посмотрим. Главное, что можно подчеркнуть из всей этой истории, только то, что Запад больше не врёт и не говорит, что “цивилизаторам” очень важны некие ценности, украинские свободы, благополучие и независимость Украины. Запад перешёл к определённой денежной конкретике. По ту сторону правды начали говорить о том, что для них действительно важно. А важны для них всегда только деньги и ничего больше.