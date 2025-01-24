Бла-бла-бла: Трампу нечего предложить России

Олег Кравцов.  
24.01.2025 13:55
  (Мск) , Москва
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Дзен


Дональду Трампу, кроме устных гарантий, нечем заинтересовать Россию, чтобы согласиться прекратить СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Дональду Трампу, кроме устных гарантий, нечем заинтересовать Россию, чтобы согласиться прекратить СВО. Об этом,...

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При этом эксперт считает, что для президента США крайне важно снять с украинского направления деньги и ресурсы, что станет инструментом давления на Киев.

«Но дальнейший процесс окажется долгим и очень сложным. Есть целый комплекс вопросов: это и Приднестровье, и выход к Черному морю… Заморозка с выходом на стратегический диалог возможна, но очень многое здесь будет зависеть от того, какое решение в качестве приемлемого приняло руководство России. С американской стороны, вероятно, будет признание территориальных изменений, обещание не принимать в НАТО.

Проблема в том, что соблюдение обязательств со стороны США при существующих условиях сводится фактически к личному обещанию Трампа, потому что международных правовых гарантий у нас не будет. Разве что решение СБ ООН, что выглядит слабо в контексте нынешнего отношения к организации. Похоже на историю с расширением НАТО на Восток. Речь идет именно о перемирии», – считает Васильев.

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