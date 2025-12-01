Били по Новороссийску – попали по Трампу. Истинная цель морских беспилотников

Казахстан получил от МИД Украины издевательский ответ на свои требования прекратить удары по терминалу в Новороссийске, через который идёт на экспорт казахская нефть.

«Все усилия Украины сосредоточены на отражении полномасштабной российской агрессии. В рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонных операций Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для ведения преступной захватнической войны», – заявил Киев.

Но дело в том, что реальными владельцами КТК и самой нефти являются как раз американские добывающие компании Chevron и ExxonMobil, которые фактически и являются владельцами крупнейших казахстанских месторождений «Тенгиз» и «Кашаган». И именно по их прибылям и средствам доставки был нанесён этот удар украинскими беспилотниками.

И никакой военной необходимости в этих атаках нет, так как нефть из КТК потом перерабатывается в ГСМ в той же Румынии и идёт на обеспечение той же ВСУ!

Плюс исчезновение на мировом рынке какой-то доли российской и большой части условно казахстанской нефти приведёт к резкому взлёту цен на чёрное золото, что, учитывая отказ Венесуэлы от американских условий может поставить крест на планах Трампа установить свой контроль над международной энергетической системой. Экономические последствия от этого отразятся и на скорых выборах в Конгресс, на которых республиканцы рискуют проиграть.

Поэтому надо расценивать эти атаки 28 – 29 ноября как резкую реакцию Англии и ЕС на план Трампа по прекращению войны, который рассматривается нынешней европейской элитой как капитуляция перед Россией с потерей какого-либо геополитического значения и влияния в последующем. В связи с этим и сжигаются все мосты, чтобы максимально усложнить дальнейший миротворческий процесс.

Именно из-за этого нанесён был также удар и по Анкаре, и мы наблюдаем как тонет у берегов Сенегала танкер, принадлежащий компании Beşiktaş Denizcilik, а также легли на грунт в прибрежных турецких водах два предыдущих танкера. Эрдогану обрубают тем самым желание проводить очередные переговоры в Стамбуле для заключения соглашения между Москвой и Киевом, и дают понять, что предоставление Турцией своих логистических и транзитных возможностей России приведёт к новым масштабным терактам.

Для Казахстана эта ситуация вообще грозит катастрофой, так как сырьевая колониальная модель экономики заточена на вывоз сырья в страны ЕС, а 80% всей нефти шла в Европу через КТК. Транскаспийский маршрут через Азербайджан на сегодня просто не имеет пропускной способности для перевозки миллионов тонн углеводородов и все другие маршруты увеличивают стоимость каждого барреля до 15 долларов.

В результате речь идёт о потерях в многие миллиарды $, что приведёт к резкому сокращению всех бюджетных программ и к обострению внутренней обстановки с неизбежным новым социальным взрывом. С учётом того, что в РК активно действуют тысячи прозападных НПО, существуют многочисленные нацики и есть недобитое террористическое подполье, а клановые группировки жаждут реванша, то возможность новых кровавых столкновений более чем реальна.

