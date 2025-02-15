«Безобидных ждунов не бывает»: как вербуют крымчан в террористы

Катя Добрина.  
15.02.2025 18:35
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, СБУ, Терроризм, Украина


Украинские спецслужбы мониторят соцсети в поисках крымчан с украинской атрибутикой на страничках или сочувственными комментариями. Поэтому так важно пресекать подобные вольности в соцсетях.

О этом в эфире «Крым 24» рассказал военный волонтёр, инициатор движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы мониторят соцсети в поисках крымчан с украинской атрибутикой на страничках или сочувственными комментариями....

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«Безобидных ждунов не бывает. Он сегодня выставил аватарку с жёлто-голубыми цветами, шариками или сердечками – это маркер, «я свой, я здесь, я готов». Спецслужбы Украины выходят на этого человека, и когда видят, что действительно есть поддержка, просто дается безобидное задание: нас интересует один объект, сфотографируй его. Человек фотографирует и отправляет фотографию куратору. А это уже закрепление вербовки. Человек отказаться от дальнейшего сотрудничества не может, потому что он уже совершил уголовное деяние», – подчеркнул он.

Возможности отказаться у завербованного нет. Его шантажируют публикацией переписки, просят выполнить еще одно «безобидное задание»: сфотографировать передвижение военных колонн или взять из одного тайника коробку с sim-картами и отнести в другой. Чем больше заданий, тем меньше у человека шансов их не выполнять. Постепенно его приведут к заданию, где высок риск разоблачения и поимки.

«У нас был случай. В Джанкое задержали человека, который в Тик-Токе публиковал ролики в поддержку Украины, лозунги тихонько шептал, вроде как это прикольно было для него. Установили его, и когда сотрудники Центра противодействия экстремизму пришли к нему в гости, оказалось, что это рекордсмен по уголовным делам: нацистская символика, пропаганда нацизма, переписка с СБУ, корректировка ударов БПЛА по военным городкам, подготовка к совершению терактов. Всё, госизмена. Человек получил первый реальный срок. Вроде бы просто публиковал желто-голубые ленточки, а по сути стал подготовленным агентом спецслужб, который готовился совершить диверсию на нашей территории», – подчеркнул Талипов.

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