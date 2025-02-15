«Безобидных ждунов не бывает»: как вербуют крымчан в террористы
Украинские спецслужбы мониторят соцсети в поисках крымчан с украинской атрибутикой на страничках или сочувственными комментариями. Поэтому так важно пресекать подобные вольности в соцсетях.
О этом в эфире «Крым 24» рассказал военный волонтёр, инициатор движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Безобидных ждунов не бывает. Он сегодня выставил аватарку с жёлто-голубыми цветами, шариками или сердечками – это маркер, «я свой, я здесь, я готов». Спецслужбы Украины выходят на этого человека, и когда видят, что действительно есть поддержка, просто дается безобидное задание: нас интересует один объект, сфотографируй его. Человек фотографирует и отправляет фотографию куратору. А это уже закрепление вербовки. Человек отказаться от дальнейшего сотрудничества не может, потому что он уже совершил уголовное деяние», – подчеркнул он.
Возможности отказаться у завербованного нет. Его шантажируют публикацией переписки, просят выполнить еще одно «безобидное задание»: сфотографировать передвижение военных колонн или взять из одного тайника коробку с sim-картами и отнести в другой. Чем больше заданий, тем меньше у человека шансов их не выполнять. Постепенно его приведут к заданию, где высок риск разоблачения и поимки.
«У нас был случай. В Джанкое задержали человека, который в Тик-Токе публиковал ролики в поддержку Украины, лозунги тихонько шептал, вроде как это прикольно было для него. Установили его, и когда сотрудники Центра противодействия экстремизму пришли к нему в гости, оказалось, что это рекордсмен по уголовным делам: нацистская символика, пропаганда нацизма, переписка с СБУ, корректировка ударов БПЛА по военным городкам, подготовка к совершению терактов. Всё, госизмена. Человек получил первый реальный срок. Вроде бы просто публиковал желто-голубые ленточки, а по сути стал подготовленным агентом спецслужб, который готовился совершить диверсию на нашей территории», – подчеркнул Талипов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: