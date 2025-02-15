«Безобидных ждунов не бывает»: как вербуют крымчан в террористы

Украинские спецслужбы мониторят соцсети в поисках крымчан с украинской атрибутикой на страничках или сочувственными комментариями. Поэтому так важно пресекать подобные вольности в соцсетях.

О этом в эфире «Крым 24» рассказал военный волонтёр, инициатор движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безобидных ждунов не бывает. Он сегодня выставил аватарку с жёлто-голубыми цветами, шариками или сердечками – это маркер, «я свой, я здесь, я готов». Спецслужбы Украины выходят на этого человека, и когда видят, что действительно есть поддержка, просто дается безобидное задание: нас интересует один объект, сфотографируй его. Человек фотографирует и отправляет фотографию куратору. А это уже закрепление вербовки. Человек отказаться от дальнейшего сотрудничества не может, потому что он уже совершил уголовное деяние», – подчеркнул он. Возможности отказаться у завербованного нет. Его шантажируют публикацией переписки, просят выполнить еще одно «безобидное задание»: сфотографировать передвижение военных колонн или взять из одного тайника коробку с sim-картами и отнести в другой. Чем больше заданий, тем меньше у человека шансов их не выполнять. Постепенно его приведут к заданию, где высок риск разоблачения и поимки.