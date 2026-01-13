Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Режим во главе с Владимиром Зеленским делает все возможное, чтобы спровоцировать Россию на еще более жесткие действия.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил бежавший из страны скандальный блогер-порохобот, в прошлом волонтер СБУшного стукаческого сайта «Миротворец» Мирослав Олешко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это партия войны. Это те, кто рассказывают, что ваши дети должны в школах готовиться к следующей войне, учиться летать на дронах. Это те, кто говорят и убеждают, что война снова неизбежна», – сказал Олешко.

По его словам, так война не закончится.

«Они будут махать перед быком красной тряпкой, как делает сейчас Зеленский перед Путиным. Лишь бы бык атаковал», – говорит блогер.

Он добавил, что не может верить заявлениям власти, что Украина не пыталась атаковать резиденцию Владимира Путина.