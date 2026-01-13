Бежавший от могилизации порохобот заверещал: Зеленский провоцирует Путина и мог бить по Валдаю!

Игорь Шкапа.  
13.01.2026 14:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 995
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Режим во главе с Владимиром Зеленским делает все возможное, чтобы спровоцировать Россию на еще более жесткие действия.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил бежавший из страны скандальный блогер-порохобот, в прошлом волонтер СБУшного стукаческого сайта «Миротворец» Мирослав Олешко.


«Это партия войны. Это те, кто рассказывают, что ваши дети должны в школах готовиться к следующей войне, учиться летать на дронах. Это те, кто говорят и убеждают, что война снова неизбежна», – сказал Олешко.

По его словам, так война не закончится.

«Они будут махать перед быком красной тряпкой, как делает сейчас Зеленский перед Путиным. Лишь бы бык атаковал», – говорит блогер.

Он добавил, что не может верить заявлениям власти, что Украина не пыталась атаковать резиденцию Владимира Путина.

«Может действительно оказаться такое, что сидят они в офисе президента и думают: «А как спровоцировать этого чувака в Кремле ещё побольше? Давайте дрончики отправим». Такое может быть? Может. Лишь бы не допустить мира и выборов. Они хотят остаться в своих креслах. Они зарабатывают миллионы долларов. У Зеленского и его команды животный страх остаться без власти», – резюмировал Олешко.

