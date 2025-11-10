Бездарно теряем Покровск из-за «липовых» Зе-назначенцев в ВСУ! – Тука

Вадим Москаленко.  
10.11.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 246
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Горловина единственного выхода гарнизона ВСУ из Красноармейска (Покровска) находится под полным огневым контролем русских.

Об этом на канале «Прямой» заявил экс-гауляйтер киевского режима в подконрольной Украине части ЛНР, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Горловина единственного выхода гарнизона ВСУ из Красноармейска (Покровска) находится под полным огневым контролем русских....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация в край тяжёлая. Подразделения в Покровске фактически находятся в оперативном окружении. Есть участки, где расстояние между подразделениями оккупантов в этой горловине составляет около 2-5 км. Это означает огневой контроль со стороны агрессора над этой горловиной. Нужно разжимать эти клешни, которые окружили город!

Я говорил в субботу с профессиональными кадровыми офицерами, и рассуждая о непонятных назначениях непрофессиональных офицеров на руководящие должности, ради личных прихотей политического руководства, отмечали, что чтобы улучшить ситуацию, совсем необязательно расширять горловину именно в этой точке…

Есть методы, когда именно в эти клещи наносится фланговый удар и ставит уже наступающих орков в опасность, что часть самой этой клешни может оказаться в окружении», – воинствовал Тука.

Однако он сразу констатировал, что профессионализма командиров для этого не хватает.

«Мне впервые рассказали, но я так понимаю, эта проблема длится года два, может больше. Назначение командного состава построено не на уровне профессионализма и компетенции, а на уровне личных симпатий и антипатий и, мягко говоря, рекомендаций офиса президента.

Довольно часто на командные должности назначаются люди, у которых нет ни соответствующего образования, ни опыта, ни желания защищать Украину. Им нужно каким-то образом перекантоваться для того, чтобы получить УБД, а потом списаться через «липовые» травмы и контузии», – горевал бандеровец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить