Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в России) – нарцисс и бездарность, который без пользы губит людей.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лично моё мнение и мнение авторитетных для меня спецназовцев, в том числе из ГУР – что господин Буданов абсолютно бездарен. И его операции гораздо более вредны для нашей обороны, чем их отсутствие. По крайней мере, его вот эти доблестные, в кавычках, операции на острове Змеиный, на западном побережье Крыма, попытки форсирования Днепра, нам принесли много горя и ноль эффекта», – сказал Бекренев.

Он подчеркнул, что контратака ГУР в Красноармейске – такая же бездарная потеря специалистов.