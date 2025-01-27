Без вариантов. На выборах в Белоруссии – триумф Батьки

Лукашенко сегодня принимает поздравления. Он в седьмой раз выиграл президентские выборы, опередив своих конкурентов в десятки раз. Александр Григорьевич по продолжительности правления и количеству переизбраний уже обошел Елбасы Назарбаева и, если не случится какого-то совсем уж форс-мажора, имеет все шансы досидеть на своем посту.

В седьмой президентский срок Лукашенко вошел уверенно. Никаких беспорядков и баррикад. Даже жалоб на серьезные нарушения не было. Главные площади оказались пустынными, лишь заезжие репортеры западных телеканалов грустно кучковались, ожидая хоть какой-то активности.

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Небольшой майданчик на удаленке прошел в Варшаве. Там сбежавшие от Бацьки оппозиционеры устроили шествие с длинным бело-красно-белым флагом. На оппозиционных сайтах все выглядело неплохо, но виды с дронов выдавали халтуру. Выглядело все, как будто кто-то посреди площади выдавил тюбик с зубной пастой. Какого-то заметного скопления людей вокруг флага не наблюдалось. Провластные каналы по этому поводу даже позубоскалили – флаг сшить успели, а на массовку Трамп денег не дал.

Накануне некоторые источники, как белорусские, так и российские, писали про всевозможные угрозы дестабилизации в день выборов и накануне его. Даже о военном вторжении со стороны Украины или Польши силами всяких «калиновцев» и «хоругвей» говорили. Знаю, что и власть к таким вариантам готовилась. В итоге – тишина. Даже интернет, как раньше, не отключали.

Вчерашние президентские выборы принесли Лукашенко рекорды. Явка составила небывалые 85,7%, а за него проголосовали не менее рекордные 86,82% избирателей. К объявленной цифре явки вопросы, признаться, есть. В соответствии с новым избирательным кодексом, выборы проводились только на избирательных участках, расположенных в самой Беларуси. Диаспора практически не голосовала.

114 человек, приехавших на выборы из-за границы погоды совершенно не сделали. А за границей белорусских граждан живет немало. Только оппозиционеров, сбежавших после 2020 года сотни тысяч. И в Россию на заработки уехало не меньше. Это же как нужно было мобилизовывать избирателей внутри страны, чтобы получить такие цифры!

Но, в любом случае, это ничего не меняет. Проценты голосов, поданных за каждого из кандидатов, выглядят вполне реалистично. Я и до голосования говорил, что в этот раз Лукашенко получит не менее 85% голосов. Получилось чуть больше. Так что, как бы то ни было, в том, что он законно переизбран на очередной срок, сомневаться не приходится.

Выборы, по сути, были безальтернативными. Наличие четырех «альтернативных кандидатов» ничего не меняло. Реальных конкурентов у Лукашенко в Беларуси сейчас нет и не предвидится. Эти четверо, скорее, олицетворяли присутствие в Белоруссии демократии и плюрализма мнений, чем бросали вызов действующему президенту.

Второе место с результатом 3,21% занял лидер белорусских коммунистов Сергей Сыранков. Он был активен, да и коммунистические идеи не утратили своей привлекательности для части электората. Отсюда, наверное, и результат. Но коммунистические идеи он совмещал с идеями «системных националистов» и, кроме памятников Сталину, призывал к репрессиям против пророссийских активистов. Такой «национал-коммунизм» выглядел противоестественно и вызывал отторжение. Прежнее руководство Компартии, хоть и не было идеальным, но выглядело намного симпатичнее.

Третьим стал Олег Гайдукевич, лидер местных либерал-демократов. В белорусской политике он пытается занимать место Жириновского. Это не удивительно, с покойным лидером ЛДПР Гайдукевичи дружили семьями. Говорит много и ярко. Из всех кандидатов, пожалуй, самый пророссийский. Но он и в мыслях не может допустить несогласие в чем-то с главным белорусским политиком.

Четвертая – Анна Канопацкая. На прошлых выборах она изображала либеральную оппозиционерку, критикуя остальных оппозиционных кандидатов за то, что они «марионетки Кремля». Сегодня амплуа осталось прежнее, но роль поблекла. Критиковать стало некого.

На последнем месте – Александр Хижняк из Партии труда и справедливости. Абсолютно заслуженно. Человек отыграл свою роль без огонька, никто не понял, чего он хотел.