Без уступок Москве войну не закончить – американский дипломат
Даже смена украинского руководства не поможет закончить войну, потому что новый президент не сможет долго сопротивляться нацистам и Западу.
Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский баллотировался в президенты с мирными обещаниями – поехать в Москву, заключить мир, принять политику добрососедства и так далее. Но прошло меньше шести недель, прежде чем его одолели западноукраинские ультранационалисты.
Это были люди, которых все называли нацистами, пока они не стали инструментом борьбы с русскими, после чего их возвели в ранг святых», – сказал Фримен.
«В любом случае, как мы уже видели, препятствием [для прекращения войны] остаётся ультранационализм на Западной Украине. Это фашистское наследие украинского прошлого.
Так что это внутриукраинская проблема. Готовность пойти на некоторые уступки – это именно тот способ, который позволит нам выбраться из всей этой неразберихи.
Но вопрос в том, как долго продержится человек, который выступает за мир на Украине, против решительного меньшинства, MI6 и части американского истеблишмента, которая хочет продолжать войну? Я не знаю, как это решить», – подытожил он.
