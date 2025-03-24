Без российского транзита газа нас ждет повышение тарифов – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 14:24
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, ЖКХ, Россия, Украина, Энергетика


Украинцам придется платить еще больше денег за потребление газа. Уже будущим летом тарифы снова подорожают.

Об этом в эфире канала «Новости live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам придется платить еще больше денег за потребление газа. Уже будущим летом тарифы снова...

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«Рассматривается вопрос поднятия тарифов на газ в связи с тем, что мы вынуждены будем покупать от трех до четырех миллиардов кубометров газа. Он очень дорогой на рынке. В среднем тарифы могут вырасти до 9,5−10 гривен.

На сегодня мы платим 7 гривен 96 копеек. Я думаю, что это произойдет летом, когда это будет не так, существенно, не так повлияет на кошелек рядовых украинцев. Мы летом в сельской местности мизер потребляем газа. Особенное потребление идет в отопительный сезон, когда до 500 кубов в среднем одно хозяйство потребляет газа. Поэтому как раз летом это не будет так заметно», – заявил Попенко.

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